Nihal Bengisu Karaca: İsrail Türkiye arasında imzalanan anlaşma kötüydü

Açıklamanın, İsrail tarafından ödenen miktar ile söz konusu tazminat davalarının birbirinden farklı olduğunu beyan eden kısmı doğru.

Ancak pratikte, orada da şöyle bir sorun var: Türkiye-İsrail arasında yapılan anlaşma gereği 10 şehit ailesine ödeme yapmak için Türkiye’ye verilen 20 milyon dolar, aylar geçmesine rağmen hâlâ söz konusu ailelere verilmiş değil. Dokuz aydır hükümet bu ailelerle temas kurmuyor. Yani bakanlık açıklamasında iddia edilen süratten eser yok, gecikme olduğu açık.

Şehit aileleri para peşinde değildi; İsrail’in Mavi Marmara’da sergilediği şiddetten ve katliamdan dolayı ceza almasını istiyordu. Artık böyle bir imkânları yok. 2010’dan beri hayatları altüst. Eşler dul, çocuklar yetim. Kıt kanaat geçim…

İsrail Türkiye arasında imzalanan anlaşma kötüydü. Ancak madem imzalandı, bu konu artık tartışılmasın, Mavi Marmara konulu tartışmalar bitsin isteniyor. O halde neden o anlaşmadan doğan haklar bir an önce tahakkuk ettirilmiyor?

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı