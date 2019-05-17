Nihal Bengisu Karaca: ‘Her şey çok güzel olacak’a karşı ‘çünkü çaldılar’

Bir tarafta, “Her şey çok güzel olacak” gibi, ortaya söylenmiş ve muhalefetin kendi taraftarındaki hayal kırıklığını azaltmayı, demokrasiye duyulan güveni tamir etmeyi amaçlayan, kimseyi hedef almayan, siyasi olmakla beraber olabildiğince apolitik, geleceğe dair iyi bir şeyler söylemeyi hedefleyen slogan var. Ama şiddetle karşı çıkılıyor adeta şeytanlaştırılıyor.

Diğer tarafta “Çünkü çaldılar” diyen, karşıtını hırsızlıkla, oy çalma gibi ciddi bir suçla itham eden ama bunu yaparken hukuki delilini göstermeyen bir slogan var. Ama ısrarla kabul görmesi bekleniyor.

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“Çünkü çaldılar” sadece bir grup sosyal medya trolünün buluşu olsaydı, “Trolün ağzı torba değil ki büzesin” deyip geçmeniz mümkün olabilirdi. Ama değil. Zira bizzat yüksek profilli siyasetçilerin ağzında bu ifade…

Oysa bilindiği gibi YSK usulsüzlük, oy hırsızlığı gibi itirazlar nedeniyle iptal kararı vermiş değil. Ne kadar tartışmalı olsa da, sandık kurullarının yasalara uygun oluşturulmaması kararın gerekçesiydi.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı