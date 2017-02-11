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Yaramazlara biraz batar!

Nihal Bengisu Karaca: Hepi topu bir ‘imza’nın bedeli, tutuklama, ihraç, işsizlikle imtihan etme olmamalı

 

Ezberleriyle hareket etmeyi tutarlılıkla karıştıran, bunun adına ‘vicdan’ diyen, asıl mesaisi masa başında olan ve kitapları arasına gömülmüş yaşayan; haa tabii bu arada iş hızlı bir tepki vermeye geldiğinde de dünya görüşünün, partisinin etkisi altında kalan insanlardan bahsediyoruz.

Her mesleğin refleks ve adaptasyon hızı kendi ritmine göre değişir. Hakikati yakalayamayan kötü metinler hazırlayıp imza attıklarında ona “Yanlış yapmışsın, yaptığın ahlaki bir sefalet örneği” dersiniz, toplum vicdanında mahkûm edersiniz. Ama hepi topu bir ‘imza’nın bedeli, tutuklama, ihraç, işsizlikle imtihan etme olmamalı.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı

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