Nihal Bengisu Karaca: HDP’nin kampanyasında geçen ‘Biz’in kim olduğunu artık anlamışsınızdır

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PKK özü itibarıyla Mezopotamya’nın kanlı bağrından çıkmış, neyi hedeflediği çok belli olan bir örgüttür. HDP’ye verilen rol de örgüt adına pragmatik ittifaklar kurmak, örgütün hedefleri için zemin taraması yapmaktır ve maalesef HDP, temsil ettiği tabandan aldığı meşruiyeti örgütten kopma kararı verme doğrultusunda kullanmayı tercih etmiyor ya da kendisinde o gücü bulamıyor.

Türk solunun, bazı liberallerin örgütün verdiği rolü reddedemeyen HDP’ye bu denli bel bağlaması en hafifinden trajik bir analiz hatasıydı. Hasip Kaplan’ın açıklamasıyla HDP’nin 7 Haziran kampanyasında geçen “Biz”in kim olduğunu artık anlamışlardır.

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Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı