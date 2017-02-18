Nihal Bengisu Karaca: “Evet çıkmazsa iç savaş çıkar” var olan bir korkuya tekabül ediyor

Referandumdan hayır çıkarsa CHP’ye önemli bir görev düşüyor. Çünkü o ihtimalde CHP’deki bazı kimselerden ibaret olmayan marjinal kafaların, terör örgütleriyle iltisaklı bozguncuların, “Halk hayır dediğine göre Cumhurbaşkanı’nın meşruiyeti kalmamıştır, AK Parti’yi tarihe gömmenin tam zamanıdır” yollu propagandalarla yapabilecekleri hamleler söz konusu olabilir. Bir genel seçimi ya da yeni bir Cumhurbaşkanlığı seçimini dayatmaktan; oluşabilecek otorite boşluğunda kaos çıkararak darbeye davetiye çıkarmaya dek genişleyebilecek bazı senaryolar CHP’nin gerçek tarihi sınavı olacaktır.

Çünkü daha geçenlerde, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini de hatırlatarak, “Evet çıkmazsa iç savaş çıkar” diyen ve akabinde istifa ettirilen AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’in yaptığı açıklama ne kadar korkunç olursa olsun AK Parti tabanında var olan bir korkuya tekabül ediyor. “Hayır çıkarsa bunların tamamı içeriden ve dışarıdan aldıkları destekle halkın üzerine çökecek” korkusudur bu.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı