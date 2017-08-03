Nihal Bengisu Karaca: Çok merak ediyorum, evliliği dinden arındırmak için ne yapacaksınız?

Benzeri bir tema Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün açıklamalarında da var. Güllü, “Müftü dini anlatırken kadınları yönlendirmeye çalışacak, özel hayata ilişkin her konuya karışacak ve kadınları toplumun dışına itecek” diyor.

Yani bir işin içine “din” girdi mi oradan kadınlara mutluluk gelmiyor Güllü’ye göre. İyi de, evlilik kurumunun kökeni bütün kültürlerde ve milletlerde “din”dir. Çok merak ediyorum, evliliği dinden arındırmak için ne yapacaksınız?

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İşi papatya taçlı kızların halka olup Keltçe şarkılar söylediği pagan törenlerini önermeye kadar vardıracak mısınız?

…

Bu ülkenin insanı, resmi nikâhtan sonra zaten dini nikâh kıydırıyordu ve o dini nikâh da aslında sembolikti, yeni çifte dua etmekten ibaretti.

Şimdi resmi nikâhı müftüye kıydıracak olanlar hem birlikteliklerine bir din görevlisini şahit tutmanın gönül huzurunu yaşayacaklar hem de devletin evlilikten doğan hak ve borçları kayıt altına alma görevinin şemsiyesi altına girecekler.

Sonra da muhtemelen gidip bir yerlerde arkadaşlarıyla, akrabalarıyla eğlenecekler. Ne var bunda? Sahiden bu kadar yaygara yapacak ne var?

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı