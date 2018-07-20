Nihal Bengisu Karaca: Cemaatlere savaş açmanın sonu yeni FETÖ’lerin oluşmasına imkan sağlamaktır

Ayrıca, Gülen cemaati FETÖ’ye dönüşerek içinden bir casus şebekesi çıkarmış diye, cemaat olmaktan başka herşeye benzeyen Adnan Oktar grubunun ipliği pazara çıkmış diye tüm cemaatlere savaş açmanın sonu, yeni FETÖ’lerin oluşmasına imkan sağlamaktır, bunu görmüyor muyuz?

FETÖ’yü FETÖ yapan cemaati değildi. Kendisine terör örgütü vasfını kazandıran inanmış, dinimi yaşıyorum zanneden kitleler değildi, piramidin üstünde yer alan, uluslararası imkanlar elde etmiş, ekonomik, istihbari ve bürokratik hiçbir tedbir alınmadığı için güçlendikçe güçlenmiş kurmay tabakaydı.

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Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı