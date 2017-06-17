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Nihal Bengisu Karaca: Birileri ‘devletin beka sorunu’nu suiistimal ediyor


 

AK Parti ve Erdoğan sayesinde özgüvenini yeniden kazanan, bir darbeyi savuşturmuş olmanın onurunu taşıyan millet filmin kötü adamlarını biliyor, tanıyor artık. Peki ya iyi adamların sorumluluğu? “Ama küresel sistem”, “Ama büyük resim” gibi parantezlerin geçtiğimiz yıllara oranla ciddi şekilde güç ve imkân temin etmiş bir devletin yanlış uygulamalarına mazeret temin edeceğini zannedenler ya fazlasıyla saflar ya da ellerinden başka bir şey gelmiyor.

Yeni mesele şudur: Türkiye’nin beka sorununu izale etmesi gereken tedbirler, ülkeyi bu hedefe mi yaklaştırıyor, yoksa yeni tehlikelere kapı mı aralıyor?

Dünün operatörleri “demokrasi” diyerek devletin egemenlik alanını suiistimal ediyordu. Bugün ise başka birileri “devletin beka sorunu”nu suiistimal ediyor.

Doğru olan, her türden imkâna ve yetkiye sahip olan devleti ve Cumhurbaşkanı’nı artık bu suiistimale el atma, bu savrukluğa çekidüzen verme sorumluluğuna teşvik etmek. Sürekli küresel çetelere, şeytanlara, büyük oyunlara parmak sallamak değil.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı

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