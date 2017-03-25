Nihal Bengisu Karaca: AK Parti’ye yakın şirketin açıklamaları ciddiye alınması gereken türden

Referandum tarihi yaklaşırken, medyada tartışılan anketler “Evet” ve “Hayır” oyları arasındaki makas farkının beklenen oranda olmadığını gösteriyor. AK Parti’ye yakın MAK Danışmanlık firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat’tan gelen açıklamalar, ciddiye alınması gereken türden.

“Bugüne kadar hiçbir seçimde görülmemiş bir durum yaşanıyor” dediği belirtilen Kulat, AK Parti seçmeninin yüzde 10’unun “Evet” demediğini savunuyor. Yaptıkları ölçümlerin sonuçlarını aktaran Kulat’ın iddiasına göre, MHP’li seçmen en çok yüzde 30 oranında “Evet” diyecek gibi görünüyor. Bir başka iddiası da şu:

“Anketlerde kararsızları matematiksel olarak dağıttığımızda biz ‘Evet’ oylarını en çok yüzde 52’ye kadar çıkarabiliyoruz. Ama bana kalırsa matematiksel bir dağılım gerçeği yeterince yansıtmıyor. Ben bu yüzde 52’nin yüzde 5 ile 7’sinin gerçek ‘Evet’çi olmadığını, şüpheli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim ölçümlerimize göre kararsızlar ‘Evet’e değil ‘Hayır’a daha yakın.”

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı