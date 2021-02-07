Nihal Bengisu Karaca: AK Parti iktidarının gençlerle ilgili mirası bu mu olmalı?

50 yıl oldu, gençleri profesyonelce taktiklerle halka şikayet edip kışkırtarak terörize etmekten hayır sadır olmadığını, bilakis gençlerini konuşma, uzlaşma ve bazen sahip olduğu kudrete rağmen taviz verme mesafesinde tutması gerektiğini öğrenemedi devletimiz. Bu işlerin sonunda devletin genç kuşakları aşırılık yanlısı fikirlere, hatta örgütlere kaybetmesi gibi riskler olduğunu ve bu kaybın bedelini yine milletin ödeyeceğini öğrenemedi.

Ülkemize lazım olan, suça sürüklenmesine çanak tutulan gençlerin birileri tarafından önce aparat sonra bayrak haline getirilecek, yeni Mahirler, Ulaşlar çıkması mı sahiden? 50 yıl sonrasının Türkiye’sinde AK Parti iktidarının gençlerle ilgili mirası bu mu olmalı?

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Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı