Nihal Bengisu Karaca: Adaleti tesis etmeyi intikam duygusunun önünde tutun

Kritik görevlerde yer almayan, ByLock indirmemiş, Gülenist yapının kurmay tabakasıyla iş tutmamış, hadiseyi ‘din hizmeti’ zannederek yapının dini boyutuna sempatiyle bakmış ama asla cemaatçi olmamış, Bank Asya’da parası olmayan ya da bankayla ilişkisi fi tarihinde konut ya da araba kredisi kullanmak olan o kadar çok eğitimli ve iyi yetişmiş kişi Resmi Gazete’de ifşa edilerek ortada kaldı ki, onlara sabır temenni etmekten dilimiz kurudu. Özel sektörde iş bulmalarına da engel olunan, yoksulluk eşiğini geçmiş kişilere ne diyebiliriz, bilmiyoruz, çaresiz kalıyoruz.

Biliyorum, göreve iadeler de oluyor. Biliyorum isabetsiz kararların geri döndüğü de oluyor. Ama adalet duygusunu inciten uygulamalar hâlâ devam ediyor. Yalvarıyoruz: Adaleti tesis etmeyi intikam duygusunun önünde tutun. İçinde bulunduğumuz zor koşulların dayattığı zaruretlerden doğan istisnaların, ideal bir durum hatta kalıcı bir realite olduğu duygusunu vermekten kaçının.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı