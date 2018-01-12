Niğde’nin 23 yıllık hasreti ‘bitti’: CHP boş arazideki ‘havaalanı’na ‘uçak’ indirdi

CHP, 1995’te temeli atılan ancak aradan geçen 23 yılda yapılamayan Niğde Havaalanı’na temsilen ‘uçak indirdi’, milletvekili halkı selamladı.

Partinin Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, il başkanı, ilçe başkanları ve diğer partlililerle havaalanı yapılacağını söylenen boş araziye gitti.

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Gürer, yıllar önce temeli atılan ‘havaalanı’ için AKP’li cumhurbaşkanı, başbakan ve ulaştırma bakanlarının söz verdiğini ancak bir türlü sözlerini tutmadıklarını ifade etti.

CHP’li vekil, ulaştırma bakanlığının soru önergelerine yanıt verdiğini, yanıtta havaalanının öngörülebilir bir süreçte yapılamayacağının belirtildiğini aktardı.

Gürer, getirdikleri ‘uçak’ için de “Uçağı havaalanı olacak alana indirdik. Boş vaatleri teşhir ettik” dedi. Vekil, üzerine uçak fotoğrafı yerleştirilen panodaki merdivenlerden inerek kendisini bekleyen halkı selamladı.