Niğde’deki IŞİD saldırısına ilişkin gerekçeli karar: Hilafet devleti kurmaya çalıştılar

Niğde’de bir polis, bir jandarma ve bir yurttaşın öldürüldüğü saldırıya ilişkin gerekçeli kararda, üç IŞİD üyesinin İstanbul’da dünya çapında ses getirecek bir eylem peşinde olduğu belirtildi. 10’ar kez müebbet hapis cezası verilen IŞİD’lilerin ‘vahim silahlarla saldırı suretiyle Türkiye’de anayasal düzeni değiştirmeye ve hilafet devleti kurmaya çalıştıkları’ vurgulandı.

Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmalarında mütalaasını veren savcı, Alman vatandaşı Benyamin Xu, İsviçre vatandaşı Çendrim Ramadani ve Makedonyalı Muhammed Zakiri için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, aralarında taksi şoförü K.Ö.’nün de bulunduğu tutuksuz dört sanık için ise beraat istemişti.

Mahkeme, Ramadani’ye beş, Xu’ya dört, Zakiri’ye ise bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 100’er yıla yakın hapis cezası verdi. Diğer sanıkların da farklı hapis ve para cezalarına çarptırıldığı belirtildi.

Cezada indirime gidilmedi

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, gerekçeli kararda, haklarında 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilen Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ve Muhammed Zakiri’nin IŞİD üyesi olduğu, ülkelerinden ayrılarak Suriye’ye gittikleri ve örgütün kamplarında eğitim aldıkları belirtilerek, “DEAŞ’ın amacı doğrultusunda düşman ve kafir ilan ettikleri Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı ses getirecek bir eylemde bulunmak için 19 Mart 2014’te kaçak yollardan ülkemize yanlarında bulunan vahim nitelikteki silahlar ve patlayıcı maddelerle girdiklerinde, amaçlarının İstanbul’da dünya çapında ses getirecek büyük bir saldırıda bulunmak olduğu, ele geçirilen silah ve patlayıcı maddelerin, amacın bu olduğunu ortaya koyduğu…” dendi.

Üç saldırganın, “DEAŞ’ın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda vahim silahlarla saldırı meydana getirmek suretiyle anayasal düzeni değiştirmeye ve sözde hilafet devleti kurmaya çalıştıkları” kaydedildi.

Türk Ceza Kanunu’nun 309’uncu maddesi gereğince ‘Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. 10’un üzerinde öldürmeye teşebbüs suçunu göze almaları, cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini düşünmemeleri, mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışları’ nedeniyle üç saldırgana verilen cezada indirime gidilmedi.

Ne olmuştu?

20 Mart 2014’te K.Ö.’nün yönetimindeki taksiyle İstanbul’a gitmek üzere Hatay’dan yolan çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana Otoyolu’nun Gedeli viyadüğünde taksiyi durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik silahlarla ateş açmıştı. Jandarma astsubay üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis Adem Çoban hayatını kaybetmişti.

Saldırıda yedi asker ve yolcu otobüsündeki bir kişi de yaralanmıştı. Üç IŞİD militanı kamyon şoförü Turan Yaşar’ı da gasp ederek öldürmüştü.

Çatışmada yaralanan ve tedavi için Eminlik Köyü’ndeki Acil Sağlık Merkezi’ne giden militanlardan ikisi burada, diğeri de Köşkönü köyünde yakalanmıştı. IŞİD’lilerin üzerinden üç kalaşnikof tüfek, üç tabanca, yedi el bombası, iki susturucu, üç kasatura, telsiz ve batarya çıkmıştı.