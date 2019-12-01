Niğde’de zincirleme trafik kazası: Dokuz yaralı

Niğde’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında dördü çocuk dokuz kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu’ndan meydana geldi. İddiaya göre, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin azalması, üç otomobilin çarpışmasına neden oldu.
Kazada araçlarda bulunan Kenan Deniz, Güzide Deniz, Feriha Koyun, Sümeyye Koyun, 13 yaşındaki Furkan Koyun, 8 yaşındaki Şükran Koyun, 2 yaşındaki Muhammed Kağan Koyun, Zekiye Gültekin ve Zekiye Nur Gültekin yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.