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Yaramazlara biraz batar!

Niğde’de zincirleme trafik kazası: Dokuz yaralı

Niğde’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında dördü çocuk dokuz kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu’ndan meydana geldi. İddiaya göre, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin azalması, üç otomobilin çarpışmasına neden oldu. 

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Kazada araçlarda bulunan Kenan Deniz, Güzide Deniz, Feriha Koyun, Sümeyye Koyun, 13 yaşındaki Furkan Koyun, 8 yaşındaki Şükran Koyun, 2 yaşındaki Muhammed Kağan Koyun, Zekiye Gültekin ve Zekiye Nur Gültekin yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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