Niğde’de yangın: Üçü çocuk dört kişi öldü, üç kişi yaralandı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde çıkan ev yangınında üçü çocuk dört kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Hacıbekirli köyündeki evde çıkan yangında pencereden atlayan Murat Subaşı (50), Necati Doğan (54) ve Nuray Doğan (51) yangından yaralı olarak kurtuldu.

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Yangın sırasında evin bir kısmında göçük oluştu. Göçük nedeniyle alevlerin arasında kaldığı öne sürülen Necati Doğan (5), Mukaddes Subaşı (51), Fadime Doğan (26) ve Murat Muhammet Doğan (2) ise hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre yangının, akşam yemek için yakılan mangaldan kaynaklandığı tespit edildi.

Yaralılar tedavi için hastanelere sevk edildi.