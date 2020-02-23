Niğde’de trafik kazası: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Niğdede iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 yaşındaki İkranur Öztürk hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Sabah saatlerinde Niğde Açık Cezaevi yolu Sabancı Kavşağı’nda Orhan Tosun (42) yönetimindeki otomobil ile Ömer Özçelik’in (22) kullandığı otomobil çarpıştı. Yaralılar Orhan Tosun, Hacer Tosun (39), Sıla Tosun (16), Cemil Tosun (8) ve İkranur Öztürk (1) ile diğer aracın sürücüsü Ömer Özçelik hastaneye kaldırıldı.

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Durumu ağır olan İkranur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

