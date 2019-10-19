Niğde’de otomobilin çarptığı üniversiteli iki kız öldü

Niğde’de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde öğrenci 23 yaşındaki Fatma Gül Uzun ve 22 yaşındaki Kader Karaca, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza dün akşam saatlerinde Niğde-Bor yolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Uzun ve Karaca’ya çarptı.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan üniversite öğrencileri doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Polis aracın sürücüsünü gözaltına aldı.