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Yaramazlara biraz batar!

Niğde’de ‘corona’ şüphesiyle iki kişiden kan örneği alındı

Niğde’de, İran üzerinden Türkiye’ye kaçak girdiği belirlenen dört Pakistan uyruklu sığınmacı hastaneye getirildi. İkisinden corona virüsü şüphesiyle kan örneği alındı. 

Fotoğraf: DHA

İran’da virüsten dolayı ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından Türkiye, 23 Şubat’ta İran sınırını kapatmıştı.

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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde alınan kan örnekleri Ankara’ya gönderilirken, tahlil sonucunun yarın geleceği öğrenildi.

Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldığı görüldü.

‘Corona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 700’ün üzerine çıkarken vaka sayısı da 80 bini aştı.

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