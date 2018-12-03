Niğde’de çığ altında kalan dağcılardan biri kurtarıldı

Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı’nda tırmanış yaptıkları sırada çığ altında kalan iki dağcıdan biri kurtarıldı.
Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanan Hilal İşcan ve Mustafa Kemal Karakoç’un üzerine saat 16.00 sıralarında inişe geçtikleri esnada çığ düştü.
Kendi imkanıyla kar kütlesinin altından kurtulan Hilal İşcan, telefonla ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hava destekli kurtarma operasyonu başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen JAK, AFAD ve UMKE ekipleri İşcan’ı kurtardı.
Mustafa Kemal Karakoç’a ise ulaşamadı.