Niğde’de bir kişi, eski eşini öldürdü, kayın validesi ve kayın babasını yaraladı.
AA’nın haberine göre, B.K, Şah Süleyman Mahallesi Cabbar Sokak’ta ailesiyle yaşayan eski eşi S.Y. ile konuşmaya gitti.
Evdekilerle tartışan B.K, eski eşi S.Y.’yi, annesi M.Y ve babası A.Y.’yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, S.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan M.Y. ve A.Y., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı B.K’nın yakalanması için çalışma başlattı.