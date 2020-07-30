Diken

Yaramazlara biraz batar!

Niğde’de bir kişi eski eşini öldürdü, kayın validesi ve kayın babasını yaraladı

Niğde’de bir kişi, eski eşini öldürdü, kayın validesi ve kayın babasını yaraladı.

AA’nın haberine göre, B.K, Şah Süleyman Mahallesi Cabbar Sokak’ta ailesiyle yaşayan eski eşi S.Y. ile konuşmaya gitti. 

Reklam

Evdekilerle tartışan B.K, eski eşi S.Y.’yi, annesi M.Y ve babası A.Y.’yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, S.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Reklam

Yaralanan M.Y. ve A.Y., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı B.K’nın yakalanması için çalışma başlattı.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...