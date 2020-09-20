Niğde’de 5.1 büyüklüğünde deprem

Niğde’nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın verilerine göre saat 22:08’de yaşanan deprem 6.97 kilometre derinliğindeydi. Kandilli Rasathanesi ise 2.8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirttiği depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.

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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, saat 22:30 itibariyle kendilerine ulaşan can ve mal kaybı bilgisinin olmadığını söyledi. AA’ya konuşan Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, “Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum” dedi.

AFAD, saat 22:25’teki paylaşımında “An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadesini kullandı. Deprem çevre kentlerden de hissedildi.