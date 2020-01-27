Nick Jonas Grammy ödüllerine dişinde kalan yeşil şeyle ‘damga vurdu’

Dün gece düzenlenen Grammy ödül töreninde performans sergileyen Jonas Brothers’tan Nick Jonas dişinde kalan ‘yeşil şey’le gündem oldu.

Fotoğraf: Reuters

62’nci Grammy ödül töreninde ‘What a Man Gotta Do’ ve ‘Five More Minutes’ şarkılarını söylemek üzere sahneye çıkan Jonas Brothers performansıyla sosyal medya çok konuşuldu. Ancak sebebi performanslarının çok iyi olması değil, Nick Jonas’ın dişinde kalan ve ıspanak olduğu tahmin edilen yeşillikti.

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‘Artık herkes sebzelerimi yediğimi biliyor’

Sosyal medya kullanıcıları arasında sahneye çıkmadan dişlerini kontrol etmemesini eleştirenler de oldu, bu durumun ünlü şarkıcının insani yönünü ortaya çıkardığını söyleyenler de… Kullanıcılardan biri “Nick de bizim gibi bir insan, onun da bizim gibi dişinde bir şey kalmış ve kimse ona bunu söylememiş. Tek fark bizim dişlerimiz canlı yayınlanmıyor” yorumunu yaptı.

Nick Jonas ise olaydan sonra Twitter’daki paylaşımda “Yeniden Grammy sahnesinde olmak bir onurdu” dedi ve ekledi: “En azından artık herkes sebzelerimi yediğimi biliyor.”