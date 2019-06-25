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Yaramazlara biraz batar!

Nice Havalimanı’nda uçak körüğe çarptı

Kuveyt Havayolları’na ait bir uçak dün akşamüstü Fransa’nın Nice kentindeki havalimanında yolcuların binmesi için kurulan körüğe çarptı.

Fotoğraf: Reuters

Boeing 777 marka uçağın sol kanadı, Nice Cote D’azur Havalimanı’ndan Fransa’nın başkenti Paris’e yapılacak dönüş uçuşundan önce yolcuların uçağa binmek için kullandıkları körüğe çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken uçuş kaza sebebiyle iptal edildi.

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Kuveyt Havayolları’nın yaptığı açıklamada yolcular ve kabin görevlilerinin güvenli biçimde uçaktan tahliye edildiği belirtildi.

Havayolları şirketi, Fransız polisinin kazaya dair soruşturmasına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

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