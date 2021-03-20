NFT trendine Türk isimler de dahil oldu

Kripto para dünyasının bir parçası olan NFT (Non-Fungible Token), son günlerde milyon dolarlık satışlarla gündeme geldi.

Fotoğraf: Reuters

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir.

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NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor.

Ürününüzü, bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor.

Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor.

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Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendiriliyor ve çoğaltılamıyorlar.

NFT nasıl gündeme geldi?

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, 2006’daki ilk tweetini NFT haline getirerek, NFT pazaryeri olan Valuables BY Cent’te satışa çıkardı. Verilen en yüksek teklif 2.5 milyon dolara ulaştı. Teklif süresi yarın doluyor.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk ise NFT hakkında yaptığı şarkıyı NFT olarak satacağını Twitter üzerinden açıkladı fakat iki gün sonra vazgeçti.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Türkiye’de nasıl ses getirdi?

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil’in Genies Wearable’la işbirliği sonucunda, Özil’in ayakkabılarının ve formasının ikonları yaratıldı.

NiftyGateway adlı pazaryerinde açık artırmaya çıkarılan ikon ayakkabılar 1886 dolara, forma ise 2 bin 525 dolara satıldı.

NFT, sanat dünyasındaki dengeleri de değiştirdi. NFT’ye aktarılan sanat eserleri, dijital pazar yerlerinde galericilerin aracılığına ihtiyaç duymadan alıcılarla buluşuyor.

Sanatçı Tarık Tolunay’ın satışa çıkardığı ‘Fractal İstanbul – Pandemi’ eseri, Türkiye’nin NFT’ye çevrilerek satılan ilk eseri oldu.

Galata Köprüsü ve Karaköy’ün çizimini içeren eserin NFT’si, 20 ‘Ethereum’a (ETH) satıldı. Bitcoin gibi bir kripto para olan ETH’nin bir birimi 1800 dolara karşılık geliyor.

Uykusuz Nft galerimizin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Terra Virtua ile dün yaptığımız toplantı çok verimliydi. Yakında galerimizin online lansman tarihini duyuracağız. — Uykusuz (@UykusuzDergi) March 19, 2021

Ünlü karikatür dergisi Uykusuz da NFT galerisinin hazırlanmasında sona yaklaştıklarını belirtti.

Oyuncu Bensu Soral ise ‘RIP Black Mamba’ adlı eserini NFT’ye dönüştürerek ‘OpenSea’ adlı pazar yerinde satışa sundu ancak henüz hiç teklif gelmedi.