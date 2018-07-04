Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nezarethanede boynundan demir parmaklıklara asılı bulunan şüpheli hayatını kaybetti

 

Şanlıurfa’da gözaltındaki bir şüpheli, nezarethanede ölü bulundu.

DHA’nın haberine göre Birecik ilçesinde yaşayan Abdulkadir A., eşi Gülşen A.’yı dövüp bacağını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Şüpheli Fırat Polis Merkezi’ne götürülerek nezarethaneye konuldu. Abdulkadir A., bir süre sonra burada boynuna ip geçirilmiş şekilde demir parmaklıklara asılı halde bulundu.

Polisler adamı hastaneye kaldırdı. Ancak şüpheli üç gün sonra yaşamını yitirdi.

Abdulkadir A.’nın battaniye kenarlarını sökerek yaptığı ipi boynunu geçirdiği öne sürüldü.


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