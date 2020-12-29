New York’taki butikten, gündüz gözüyle 60 bin dolar değerinde 30 çanta çalındı

ABD’nin New York kentinde, ünlü bir markanın butiğine giren altı hırsız, 60 bin dolar (444 bin 620 lira) değerinde 30 çanta çalıp kaçtı.

Fotoğraf: New York Post

Polisten, dün yapılan açıklamaya göre cumartesi öğleden sonra, İspanyol moda evi Balenciaga’nın Manhattan’daki butiğine giren hırsızlardan biri cebinde silah varmış gibi yaparak çalışanlara, “Yaralanmak istemezsiniz değil mi” dedi.

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O sırada yanındakiler en ucuzu 1850 dolar (13 bin 709 lira) en pahalısı 2 bin 300 dolar (17 bin 43 lira) olan 30 çantayı çalıp koşarak oradan uzaklaştı ve sokağın başında onları bekleyen iki araca binip gözden kayboldu.

Polis, hırsızları bulmak için çalışma başlattı.