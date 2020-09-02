New York’ta silahlı şiddet ağustosta iki kattan fazla arttı

ABD’nin New York kentinde silahlı şiddet ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla attı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre, kentte geçen sene ağustos ayında 91 silahlı şiddet olayı yaşanırken, bu yılın aynı ayında 242 silahlı şiddet olayı kayıtlara geçti.

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Mayıstan bu yana 791 silahlı şiddet olayının yaşandığı kentte, cinayetlerde de yüzde 50 artış yaşandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının artmasında corona virüsü (Covid-19) salgının da etkili olduğunu söyledi.

Pandemi, polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestoların ülke gündemini meşgul ettiği birçok ABD kentinde silahlı şiddet olayları artmaya devam ediyor.