New York’ta kızamık salgını nedeniyle acil durum: 48 saat içinde aşı zorunluluğu geldi

ABD’nin New York eyaletindeki Rockland County’den sonra New York kentinde de kızamık salgını nedeniyle acil sağlık durumu ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters

Yerel yönetim, geçen eylül ayından beri 285 kızamık vakasının görüldüğü kentin Brooklyn Semti’ndeki belirli mahallelerde yaşayan herkesin 48 saat içinde aşı yaptırmasını istedi. Altı aylıktan büyük çocukları olan anne-babaların kendilerinin yanı sıra çocuklarını da aşılatmaları, aşıları varsa belgesini göstermeleri istendi. Aşı yaptırmayanlara ceza verileceği belirtildi.

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Salgının 1991’den beri kayıtlara geçen en büyük salgın olduğuna dikkat çeken New York Sağlık Komiseri Oxiris Barbot, 21 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu, beş kişinin yoğun bakımda olduğunu söyledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Herkesin durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamasını ve ona göre davranmasını istiyoruz” dedi.

Uzmanlar, salgının temel nedenlerinden birinin aşı karşıtı hareket olduğuna dikkat çekiyor. Bazı başka ülkelerde olduğu gibi ABD’de de aşı yaptıran çocukların sayısı anne-babaların dini veya felsefi nedenlerle karşı çıkması nedeniyle düştü.

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Geçen ay acil durum ilan edilen Rockland County’de, salgının Ortodoks (koyu inançlı) Yahudilerin yaşadığı semtlerde başladığına dikkat çekilmişti.



