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Yaramazlara biraz batar!

New York’ta katedrale benzin döküp yakmaya çalışan adam gözaltına alındı

ABD’nin New York kentindeki St. Patrick Katedrali’ne iki bidon benzin, çakmak ve çakmak gazıyla giren bir adam yere benzin dökerken güvenlik görevlileri tarafından yaklandı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre katedrali yakmaya teşebbüs eden 37 yaşındaki adam polis tarafından gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamada, adamın sorgulandığı ve neden böyle bir eyleme kalkıştığının ve terör eylemi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

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Açıklamada, ayrıca, kilisedeki kimsenin zarar görmediği belirtildi ve Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından iki gün sonra böyle bir şey yaşanmasının ‘ilginç’ olduğuna vurgu yapıldı.

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