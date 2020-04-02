New York’ta, kalbi durup canlandırılamayan insanlar hastaneye götürülmeyecek

Pazar günü dört dakikada bir kişinin Covid-19’a yenik düştüğü ABD’nin New York kentinde, kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen canlandırılamayan hastaların, ‘corona vakalarıyla dolu‘ hastanelere götürülmeyeceği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

New York Post’ta yayınlanan habere göre kentteki ambulans hizmetlerinden sorumlu, bölgesel acil tıp hizmetleri konseyi, salı günü bir yönerge hazırladı. Geçmişte, evinde veye başka bir yerde kalbi duran kişiler müdahalede kalp çalışmaya başlamasa da hayata döndürülme umuduyla hastaneye götürülüyordu. Yönergeye göre bundan böyle tıptaki adı ‘kardiyak arest’ olan vakalarda, hasta sağlık ekibi kalbi çalıştıramadığı takdirde evde bırakılacak.

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Gazeteye konuşan eski bir acil tıp teknisyeni, “Yaşama şansı en yüksek olanları kurtarabilmek için bu yola başvurmak zorunda kaldılar. Olay yerinde çaba sarfedilecek ama kalp çalışması daha fazlası için hastaneye götürmek yok” dedi.

Yönergede, ‘müdahale edilen kişi evde değil dışarıdaysa, kamuya açık bir yerdeyse cansız bedenin New York Polis Teşkilatı’na teslim edilmesi’ istendi.