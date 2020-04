New York’ta hastanenin raporu: Genç Covid-19 hastaları ani inme geçirebiliyor

Corona virüsünün yeni bir tehlikesi ortaya çıktı. Virüs, hastalığı hafif geçiren 30’lu ve 40’lı yaşlardaki kişilerde inmeye neden olabiliyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Corona virüsünün sıradışı şekilde kanda pıhtılaşmaya neden olduğuna dair veriler her geçen gün artıyor. Pıhtılaşmanın olası sonuçlarından biri de inme.

Reklam

New York’taki Mount Sinai hastanelerinde görevli Dr. Thomas Oxley ve meslektaşları beş hastanın detaylarını raporladı.

Beşi de 50 yaşın altındaki hastalar ya hafif semptomlu ya da hiç semptom göstermeyen vakalardı. İkisinde hiç semptom olmadığı, üçünde de hafif belirtiler görülmesi nedeniyle beş hasta da hastaneye yatışı yapılmadan eve gönderildi.

Ancak ilerleyen günlerde hastalardan biri hayatını kaybetti. Diğerleri de ya yoğun bakımda ya da rehabilitasyon merkezinde.

Reklam

Dr. Oxley virüsün geniş anadamarlarda pıhtılaşmaya, bunun da inmeye yol açabildiğini söyledi.

Genç bireylerin inme yaşaması yaygın bir durum değil, özellikle geniş damarlarda oluşması nadir görülüyor.

Ekip, New England Journal of Medicine’da yayınlacak raporda karşılaştırma yapmak için şu sayıları paylaştı: “Servisimizde geçen 12 ay içinde her iki haftada bir, bu durumda, 50 yaş altı, 0.73 hasta tedavi ettik.” Bu da ayda iki hastadan daha az anlamına geliyor.

Pıhtılaşma ve sonucunda inmenin, hızla müdahale edilmezse ciddi sonuçları olabiliyor.

Dr. Oxley ve ekibi insanları Covid-19 ve inme semptomlarına dikkat etmeleri ve herhangi bir şüphede acil yardım hattını aramaları konusunda uyardı.

Şimdiye kadar yalnızca nefes darlığı hissedilirse ambulans çağrılmasının tavsiye edildiğini hatırlatan Oxley inme işaretlerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti; kolda güçsüzleşme ve konuşma güçlüğü gibi belirtiler durumunda vakit kaybetmeden ambulans çağırılması gerektiğini söyledi.