New York’ta ‘corona’ ölümleri rekor seviyeye çıkarken, hastaların kötüleşme hızı sağlıkçıları korkutuyor

ABD’nin corona virüsünden en fazla etkilenen New York eyaletinde, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı yeni rekor seviyeye çıkarken, hastaların kötüleşme ve ölüm hızı kıdemli doktorları ve hemşireleri şok ediyor.

‘Corona’nın vurduğu New York’tan bir görüntü. (Fotoğraf: Reuters)

Yetkililer resmi ölüm sayısının gerçek sayıyı olduğundan az göstereceği konusunda uyarmış olsalar bile, sadece New York eyaletindeki bilinen ‘corona’ enfeksiyonlarının sayısı dün 150 bine yaklaştı. Resmi ölüm sayısına evde hayatını kaybedenler dahil edilmediği için, gerçek sayının altında olabilir.

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Hayatını kaybedenlerin anısına bayrakların yarıya inmesi talimatı veren New York Valisi Andrew Cuomo, “Her sayı bir sima. Bu virüs savunmasızlara ve zayıflara saldırdı. Savunmasız kişileri korumak bir toplum olarak bizim işimiz” dedi.

Doktorlar ve hemşireler sadece yaşlıların ve başka hastalığı olanların değil genç ve sağlıklı insanların da hayatlarını kaybettiğini söylüyor.

ABD’de salgından en fazla etkilenen yer olan New York’taki Mount Sınai Hastanesi hemşiresi Diana Torres şöyle konuştu: “Hastalar iyi görünüyor, iyi hissediyor, sonra dönüyorsunuz ve tepki vermediklerini görüyorsunuz. Paranoyak oldum, odalarından çıkmaktan korkuyorum.”

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ABD’de dün öğleden sonra itibariyle 14 bin 700 ölüm de dahil olmak üzere yaklaşık 430 bin Covid-19 vakası doğrulandı. Art arda ikinci defa virüs nedeniyle son bir günde en az 1900 kişi hayatını kaybetti.

Cuomo, geçen gün eyaletinde 779 kişinin öldüğünü söyledi. New Jersey 275 kişinin öldüğünü bildirdi. Her iki eyaletteki toplam ölü sayısı bir günlük yeni rekor seviyeyi gördü.