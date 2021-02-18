New York’ta çalışan garson Covid-19 aşısı olmadığı için işten çıkarıldı

ABD’nin New York kentindeki bir restoranda çalışan garson, Covid-19 aşısı olmadığı için işinden oldu.

Fotoğraf: New York Post

34 yaşındaki Bonnie Jacobson, hamile kalmasına engel olabilir endişesiyle aşı olmadığını ve bu nedenle pazartesi gün ‘Red Hook Tavern’ adlı restoranın yönetimi tarafından işten çıkarıldığını açıkladı.

Reklam

Aşı karşıtı olmadığını ancak doğurganlık ve hamileler üzerindeki etkilerine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını beklediğini anlatan Jacobson, “Bu benim tercihim. Aşı olmazsam kendimi riske atmış olurum. İşten çıkarıldığımı öğrenince şaşkınlıktan ve üzüntüden ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

New York kentindeki restoran çalışanları ay başında aşı olmak için başvuru yapmaya başladı.

Jacobson’un işyeri önce aşı yaptırabilecek durumda olanların e-posta yoluyla isimlerini bildirmelerini istedi. Sonra da ‘aşı yaptırmanıın tüm çalışanlar için zorunlu olduğuna’ dair bir mesaj daha attı. Cuma günü yollanan bu ikinci e-postada ‘tek istisnanın engeli veya sağlık sorunu nedeniyle aşı olunamaması’ olduğu vurgulandı.

Reklam

Jacobson, aşı olmayacağını bildirince pazartesi günü ona yollanan e-postada şu ifadeler kullanıldı: “Kararına saygı duyuyoruz ancak seninle vedalaşmak zorundayız. Kararını değişirdiysen lütfen bize bildir. “

Jacobson’ın işten çıkarılması basına yansıyınca, restoranın sahibi Billy Durney New York eyaletinde, restoran çalışanlarına Covid-19 uygulamasının başladığı açıklandığında bunun çalışma arkadaşları ve müşterileri korumanın en iyi yolu olduğunu düşündüklerini söyledi. Durney, kararlarından vazgeçmeyeceklerinin de altını çizdi.

İşe dönmek istemediğini ve dava açmayacağını söyleyen Jacobson, “Ben ve eşim biraz dinlenmeye karar verdik” dedi.

Hukukçular ise işyeri sahiplerinin çalışanlarının aşı olmasını istemesinin doğal olduğunu ancak şimdiye kadar olmadığı için işten atılan bir örneğe rastlamadıklarını söyledi.

Avukat Felicia Ennis, “Bu tabii tartışmalı bir konu. Bu kadar ileri giden bir işverene şahit olmadım” ifadelerini kullandı.