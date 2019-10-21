New York’ta bir göç sergisi: Unframed (Çerçevesiz)

New York’ta ekim ayı süresince tasarım ve mimari alanlarda çeşitli sergiler ve etkinlikler düzenleniyor. Tasarımın ve mimarinin ayı (archtober) olarak nitelendirilen bu ayda, birçok başarılı eser şehrin çeşitli bölgelerinde izleyicisiyle buluşuyor.

Fotoğraflar: Designboom

Designboom’da yer alan habere göre bu süreçte en dikkat çeken sergilerden biri, Fransız sanatçı JR’ın daimi sergisi olan ‘Unframed’ (Çerçevesiz). Sergi turunda izleyiciler yerleşmek için ABD’ye gelen göçmenlerin sağlık kontrollerinin yapıldığı bu hastanenin terk edilmişliğiyle yaşanan tarihi birlikte görüyorlar. Ellis adası 19. yy’ın sonları ile 20. yy’ın başlarında ABD’ye 12 milyon göçmenin girdiği yer olarak tanımlanıyor.

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İzleyiciler tur esnasında hastane koğuşlarını, otopsi odalarını ve halka kapalı olan diğer bölgeleri gezerken kentin göç olgusuyla da yüzleşiyor. Yıl boyunca hafta sonları gezilebilecek olan bu tur; şehrin yaşanmışlıklarını ve en şaşırtıcı hallerini açığa çıkarması bakımından oldukça değerli.

Dünyanın dört bir yanından ABD’ye göç eden insanların geride bıraktıkları, aileleri, kendileriyle birlikte getirdikleri ile oluşan modern Amerikan kültürünü yansıtmaya çalıştığını söyleyen Jr, bunu insanların hikayelerini sanatla yorumlama fırsatı olarak değerlendiriyor.