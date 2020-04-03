New Yorklu hemşire: 28 yaşındayım, vasiyetimi yazıyorum

Covid-19 nedeniyle 6 bin 95 kişinin hayatını kaybettiği 245 bini aşkın vakanın bulunduğu ABD’nin salgından en ağır darbeyi alan eyaleti 2 bin 538 kişinin öldüğü New York. Eyaletteki New York kentinde geçen pazar dört dakikada bir kişi öldü. Kalbi duran hastaların sağlık ekipleri tarafından kalplerinin çalıştırılmaması halinde hastaneye götürülmemesi kararlaştırıldı. Kentin simgesi Central Park’ta sahra hastanesi kuruldu.

Solunum cihazı ve sağlık çalışanları için hayati önlem taşıyan koruyucu ekipman sorunu yaşanıyor. CNN International’a konuşan üç hemşire yaşanan malzeme sıkıntısını anlattı. Duruma isyan eden hemşireler yetkililerden acilen sorunu çözmelerini istedi. Hayat kurtarmak için kendilerininkini tehlikeye atan New Yorklu sağlık çalışanlarının durumunu hemşire Laura Ucik’in sözleri özetliyor: “28 yaşındayım ve vasiyetimi yazıyorum.”

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Judy Sheridan-Gonzalez şunları söyledi: “Biz ölüyoruz, hastalanıyoruz. Ölürsek kaç tane solunum cihazı geldiğinin bir önemi kalmayacak çünkü o cihazları kullanacak kimse olmayacak. Eğer doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar hastalanırsa, ölürse hastalara bakacak kimse kalmayacak. Bu nedenle bize koruyucu ekipman temin edilmesi şart.”

Adının açıklanmasını istemeyen bir başka hemşire ise sağlık çalışanlarını cephanesiz savaşa giden askerlere benzeterek, bir kez kullanmaları gereken maskeleri defalarca kullanmaktan yakındı. Ve, “Biz her gün yeterli koruyucu ekipman olmadan çalışıyoruz. Soruyorum neden hastaların yanına bizi koruyacak şeylerden yoksun giriyoruz” diye seslendi ülke yönetimine.

Her sabah işe giderken kendisini kesilmek üzere mezbahaya giden bir koyun gibi hissettiğini belirten Laura Ucik ise şöyle devam etti: “Ben daha 28 yaşındayım ama vasiyetimi ve son dileğimi yazıyorum. Arkadaşlarım da öyle yapıyor. Bu salgını atlatamayacağımızdan korkuyoruz ancak her gün hastanedeki görevimizi yapmaya devam ediyoruz.”