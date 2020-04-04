Avukatlar: Geceyarısı arayıp ‘Boşanacağım’ diyen var; eşler birbirine katlanamıyor

Covid-19 nedeniyle bir zorunluluk haline gelen sosyal izolasyonun sonucu olarak ‘evde kalmak’ Çin’de olduğu gibi ABD’de de boşanmak isteyen çiftlerin sayısını artırdı. 4 bin 400’ü aşkın insanın öldüğü ABD’de, salgından en olumsuz etkilenen kentlerden biri New York ‘ta yaşayan avukatlar, telefonlarının hiç susmadığını, geceyarı bile çaldığını sölylüyor.

Fotoğraf: marriage.com

New York Post’a konuşan avukatlardan Suzanne Kimberly Bracker, “İnsanlar birbirine tahammülü olmadığını fark etti. Gecenin bir yarısı pazarlama alanında yönetici olan bir müvekkilim aradı ve evde oturduğu süre zarfında kocasıyla çocukları dışında hiçbir ortak yanı olmadığını anladığını söyledi” dedi.

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Bir başka avukat Paul talbert ise Manhattan’da lüks bir villada oturan bir adamın kendisini karısı ve çocuklarıyla hapishaneye konulmuş gibi hissettiğini aktardığını belirterek şöyle devam etti: “Şu anda dava açmamız mümkün değil ama sürekli arayıp ‘Davayı ne zaman açabiliriz’ diyor. Ben de sabretmesi gerektiğini, beklemesi gerektiğini anlatıyorum. Sürekli karısından şikayet ediyor.”

Tekstil firması sahibi bir kadının de arayıp boşanmak istediğini söylediğini belirten Talbert, “Uzun zamandır mutsuz olduğunu bu sürecin nihai kararı vermesine neden olduğunu söyledi. Boşanmak için sabırsızlanıyormuş. Sanırım bu süreç insanların tahammülünü azalttı ya da gitmeyen şeyleri daha net görmelerini sağladı” dedi.

Ekonomik sorunların da boşanma nedeni olduğunu altını çizen avukat Steven J. Mandel ise şunları söyledi: “Çoğu insanın geliri düştü; çoğu kişi işini kaybetti. Bu çok büyük bir baskı unsuru evliliklerin üzerinde. Maddi sıkıntılar bir de hastalık endişesi insanları patlama noktasına getiriyor.”

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Mandel, bir kadının ise kocası virüsü ciddiye almadığı, çocuklarıyla vakit geçirirken önlem almadığı için boşanmaya karar verdiğini anlatıyor.

ABD’li oyuncu Demi Moore, Brezilyalı manken Adriana Lima gibi ünlü isimlerin avukatı William Beslow’un anlattıkları da meslektaşlarıyla aynı doğrultuda. Beslow, bu sürecin ‘sallantıdaki’ evlilikleri bitirebileceğini belirterek şöyle devam etti: “Bir müvekkilim aradı ve kocasına karşı bir şey hissetmediğini, bir boşluk hissettiğini, boşanacağını ve dönüp geriye bakmayacağını söyledi. Bu zor günler geçince dava açmamı istedi.”