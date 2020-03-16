New York ve Los Angeles’ta ‘corona’ önlemi: Barlar, sinemalar, tiyatrolar kapatıldı

Dünya genelinde 170 bin vakanın görüldüğü corona virüsü salgınını yavaşlatmak için ABD’nin New York ve Los Angeles şehirlerinde bar, gece kulüpleri ve sinemalar kapatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Dünya çapında 6 bin 500 kişinin ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede gündelik hayat neredeyse durdu.

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Çin’de başlayan salgın Avrupa ülkeleri ve ABD’de hız kazanırken, İtalya’nın ardından Fransa ve İspanya’da insanların kendini tecrite almasını istedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio dün, restoran, kafe ve barlarda oturmanın yasaklandığını gıdaların sadece teslim alınarak satılabileceğini açıkladı.

Gece kulüpleri, sinema ve tiyatrolar ise tamamen kapatıldı.

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Ayrıca New York’taki okullar bir hafta süreyle tatil edildi.