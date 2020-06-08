New York Times’ın senatörün ‘orduyu çağırın’ makalesini yayınlayan editörü istifa etti

ABD merkezli New York Times gazetesinin Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton’ın ülke genelindeki ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolara müdahale için Amerikan ordusunun çağrılması yönündeki tartışmalı makalesini yayınlayan sayfa editörü James Bennet, tepkiler üzerine istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, gazete, 2016 yılından beri sayfa editörlüğü yapan Bennet’in istifa ettiğini duyurdu.

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Bennet, siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara karşı ordunun devreye sokulmasını savunan Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Cotton’ın makalesini gazetenin köşe yazıları bölümünde yayımlamıştı.

New York Times’ta çalışan çok sayıda gazeteci de ordunun protestoculara karşı kullanılmasını savunan tartışmalı makalenin yayınlanmasına tepki göstermişti.

Bennet ve gazete önce farklı görüşlere yer verilmesi gerektiğini savunurken, daha sonra New York Times yönetimi ‘editoryal süreçte acele edildiği ve standartların karşılanmadığını’ belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump ise sık sık ‘yalan haber’ yapmakla eleştirdiği New York Times’in sayfa editörünün istifasına ilişkin Twitter hesabından, ‘‘New York Times editörü işten ayrıldı. Senatör Tom Cotton’ın kaleme aldığı harika makale yüzünden istifa ettiği doğru. Şeffaflık! Arkansas eyaleti, Tom ile gurur duyuyor. New York Times ise yalan haber yapıyor” diye yazdı.