New York Times: Yorgun ama umutlu katılımcılar ‘dönüşüm’e inanıyordu

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP’nin açıkladığı rakama göre 1 milyon 600 bin kişinin katıldığı ‘Adalet Mitingi’, ABD basınının da takibindeydi.

BBC Türkçe’nin derlemesine göre, New York Times miting için “Muhalefet sesini Erdoğan’a duyurmaya çalışıyor” dediği haberine şu ifadelere yer verdi: “Yürüyüşe katılanlar ağaçların altında dinlenirken yorgun ama umutluydu. Keyfi gözaltılara son verecek siyasi dönüşümün başlayabileceğine inanıyorlardı.”

Reklam

‘Ülke tek bir kelime konusunda ikiye bölünmüş durumda’

“Darbe girişiminin yıldönümünde Türkiye adalet arayışını tartışıyor” diyen Wall Street Journal ise ’15 Temmuz anması’ için ülke genelinde hazırlık yapıldığını yazdı.

Habere şöyle devam edildi: “Ancak ülke tek bir kelime konusunda ikiye bölünmüş durumda: Adalet.”

Darbe girişiminin hemen ardından ülke genelinde ‘darbe karşıtı duruş’un oluştuğunu kaydeden WSJ, “Ancak bu hava olağanüstü hâl döneminde onbinlerce kişinin işten atılması ve on binlercesinin de tutuklanmasıyla bozuldu. Adalet yürüyüşüyle hükümete ve yargıya sirayet eden otoriterleşmeye karşı duran herkes için bir platform oluşturuldu” diye yazdı.