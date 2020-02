New York Times: Trump, tarafını seçmek zorunda kalabilir

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili Lara Jakes ve Michael Crowley imzalı bir köşe yazısı yayınladı. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve Rusya’nın liderlerini -Suriye ve Libya’daki iç savaşlarda karşı karşıya gelen iki yabancı güçlü adamı- karşısına almaktan uzun zamandır çekindiği, ancak İdlib’deki hava saldırısı sonrasında tarafını seçmek zorunda kalabileceği vurgulandı.

Erdoğan ve Trump, 13 Kasım 2019’da Washington’da. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

‘Trump, Suriye ve Libya’da iki savaş ve iki güçlü adam arasında kaldı’ (In Syria and Libya, Trump Is Torn Over 2 Wars, and 2 Strongmen), başlıklı yazıda öne çıkan kısımlar şöyle:

“Uluslararası çağrılara rağmen Trump duruma daha fazla müdahil olmaktan imtina etti. Ancak dışişleri yetkilileri Rusya’nın özellikle Suriye’de işleri karıştırdığı yönünde görüş beyan etti (…)

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salı günü Rusya’yı İdlib’e insani yardım gitmesini engellemekle suçladı ve (Suriye) Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova ve Tahran’ın desteğiyle yeni bir kanlı saldırı başlattığını söyledi. Trump’a yakın isimlerden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ise dün İdlib üzerinde, binlerce suçsuz insanın ölmesini engellemek için uçuşa yasak bölge oluşturulmasına dair çağrı yaptı. Ancak, uzmanlar Trump’ın ikircikli duyguları olabileceğini düşünüyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Rusya’yla ilişkilerden sorumlu isimlerden Jeffrey Edmonds, Trump’ın iki lidere de (Erdoğan ve Putin) yakınlık duyduğunu söyledi (…)

Bu ay TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye’nin ABD’le ilişkilerde önemli bir dönemeçte olduğunu kabul ettiğini ve iki ülkenin özellikle Libya ve Suriye’de birbirine ihtiyacı olduğunu söyledi (…)

Rusya, Suriye hükümetinin askeri güçlerine İdlib’i ele geçirmesi için yardım ediyor. (…) İdlib’i kontrolü altına alma konusunda kararlı olan Esad, Türkiye’nin, çekilmesi yönündeki uyarılarını görmezden geldi. Esad ve Erdoğan uzun süredir hasım. ABD’li diplomatlar Türkiye, Rusya ve diğer yabancı güçlere Libya ve Suriye’deki savaşları kızıştırmak yerine ateşkes anlaşmaları yapmalarını önerdi (…)

Trump yönetiminden üst düzey bir isim, Rusya’nın Esad’ı, İdlib ve Halep’te geri adım atmaya ikna edebilecek tek güç olduğunu söyledi. Ancak bu, şimdiye kadar olmadı. Ve, Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James F. Jeffrey, Rusya’nın Esad’ı dizginlemek konusunda güçsüz mü olduğu ya da bunu yapmayı tercih mi etmediğinin netlik kazanmadığını söyledi 5 Şubat’ta gazetecilere.”