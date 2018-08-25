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Yaramazlara biraz batar!

New York Times Sarraf’ın rüşvetini yazdı: Gardiyana 50 bin dolar verdi

 

New York Times gazetesi, ABD’de tutuklu İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Rıza Sarraf’ın cezaevinde verdiği rüşvetleri yazdı. Gazeteye göre Sarraf, cezaevinde toplamda 50 bin dolar rüşvet verdi.

New York Times’ın haberine göre ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekten tutuklu Sarraf, kaldığı Metropolitan Hapishanesi’nde görevli gardiyan Victor Casado aracılığıyla yasaklı ürün ve materyalleri hücresine soktu.

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Casado’nun Sarraf’ı bir fırsat olarak gördüğünü yazan gazete, 2016’da Sarraf’a para karşılığında yardım edebileceği konuları ve telefon numarasını yazan bir not gönderdiğini belirtti. Sarraf’ın Türkiyeli avukatlarından biri için çalışan bir şoförün de Casado’ya ilk aşamada beş bin dolar ödediği aktarıldı.

Sonralarıysa Casado, Sarraf’a alkol, cep telefonu, yiyecek ve C vitamini temin etmeye başladı.

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Tüm bu süreçte savcılar, Casado’nun en az 50 bin dolar rüşvet aldığını açıkladı.

Öte yandan gazete, Casado’nun bunları apaçık biçimde yaptığına da dikkati çekti. Öyle ki, diğer mahkumlar tarafından ‘laubali’ olarak nitelenen Casado’nun, şikayet edilmesi üzerine kaçakçılık yaptığı ortaya çıktı.

Sarraf’ın başka bir cezaevine gönderilmesi sonrası hücresinde yapılan aramada da Casado’nun kendisine verdiği yazılı not bulundu. Casado daha önce ‘rüşvet almadığı’ yönündeki ifadesini geçen ay değiştirerek ‘itirafçı’ olacağını açıklamıştı.

NYT, Casado’nun Sarraf’tan rüşvet alan ilk kamu görevlisi olmadığını da belirtti ve Sarraf’ın yargılandığı dava sürecinde tanık olarak verdiği ifadelerde eski ekonomi bakanı AKP’li Zafer Çağlayan’a 50 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul ettiğini de hatırlattı.

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