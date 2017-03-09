New York Times’tan ‘hatırlatma’: Özgürlükleri utanmazca yok eden Erdoğan’ın kendisi

ABD’nin köklü gazetelerinden New York Times, Almanya için ‘Nazi benzetmesi’ yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kendi ülkesinde özgürlükleri ‘sistematik’ ve ‘utanmazca’ yok ettiğinin hatırlatılması gerektiğini yazdı.

‘Erdoğan’ın ağızları açık bırakan ikiyüzlülüğü’ başlıklı başyazıya, “Erdoğan küstah biri” ifadesiyle başlandı: “On binlerce insanı hapse atan, 150’den fazla medya organını kapatan ve şimdi de yetkilerini genişletmek için ülkeyi referanduma götüren Erdoğan, kendi adına propaganda yapacak iki bakanının konuşmalarının yerel yetkililerce güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği Almanya’yı Nazi uygulamalarına başvurmak ve demokrasiden anlamamakla suçladı.”

Bazı Alman siyasetçilerin Başbakan Angela Merkel’i Erdoğan’a Almanya’da hoş karşılanmadığını söylemeye çağırdığı ancak Merkel’in buna yanaşmadığını da yazan New York Times, bu tavrı ‘düzgün’ ve ‘akıllıca’ diye niteledi.

‘Almanya, Erdoğan’ın seviyesine inmek istemiyor’

Merkel’in böyle bir tavırda olmasının sebebinin güvenlik konuları olduğunu yazan gazete, “Almanya, IŞİD’e karşı mücadeledeki keşif uçakları için Türkiye’deki NATO üssünü kullanıyor. Merkel, Avrupa ile Ankara arasındaki göçmen anlaşmasının arkasındaki ana güç oldu. Ama daha da önemlisi, Almanya Erdoğan’ın seviyesine inmek istemiyor.”

‘Rezalet’

Avrupa’daki en hoşgörülü demokrasilerden biri olmasına rağmen Almanya’nın Nazi geçmişiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen başyazıda, Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ için şu ifadeler kullanıldı: “Ancak büyük bir ülke ve NATO müttefiki lideri için, özellikle Türkiye’de ifade özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü yok etmek için elinden geleni ardına koymayan Erdoğan’ın bu tür hakaretleri savurması rezalet.”

‘Erdoğan’a cephane’

Almanya’da oy verme hakkı bulunan 1.5 milyon Türkiyeli yaşadığını ve bunun Erdoğan’ın ilgisini çektiğini kaydeden gazete, “Almanya’nın bu kadar Türk’e geçim sağlaması, Erdoğan’ın ithamlarına apaçık bir yanıt oluştururken, Erdoğan’ın bakanlarının konuşmasının yasaklanması ona yalnızca cephane sağlıyor” diye yazdı.

Yazı, Erdoğan’a ilişkin şu sözlerle son buldu: “Verilecek daha iyi bir yanıtsa Erdoğan’a, adamlarına ve ve halkına, Türklerin Almanya’da bulduğu özgürlüklerin Türkiye’de sistematik biçimde ve utanmazca tahribata uğratıldığını hatırlatmak.”