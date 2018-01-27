Diken

Yaramazlara biraz batar!

New York Times: Erdoğan’ın bu harekatı ne kadar ileriye götürüceği bilinmiyor

Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı yorumlayan New York Times gazetesi, “Erdoğan’ın bu harekatı ne kadar ileriye götürüceği şimdilik bilinmiyor” diye yazdı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin harekatından sonra hedefin Menbiç olacağını yinelerken operasyonların Suriye-Irak sınırına kadar genişleyebileceğini söylemişti.

Reklam

BBC Türkçe’nin çevirisine göre, Carlotta Gall’ın Kilis’ten kaleme aldığı haber şöyle başladı: “Çay bahçesinde toplanmış olan esnaf, roket saldırılarından rahatsız olmuş olsa da, Türkiye’nin Suriye’deki Kürt militanlara başlattığı operasyona büyük destek veriyor.”

Erdoğan’ın ‘belki de bu yıl içinde’ yeni bir seçim beklediğini öne süren haber şöyle devam etti: “Erdoğan Kürtlere yönelik saldırının Türk milliyetçiliğini ve kendi muhafazakar kitlesini ateşleyeceğine güveniyor. Erdoğan benzer taktikleri daha önce de kullandı. Erdoğan’ın bu harekâtı ne kadar ileriye götürüceği şimdilik bilinmiyor. Derdini anlatmak için sınırlı bir operasyon mu yapacak yoksa ABD’nin inşa ettiği Kürt güçlerin kökünü kazıyacak bir operasyon mu olacak bilinmiyor.”

Gall, Kilis’te konuştuğu esnafın, operasyonun ardından Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini umut ettiklerini yazdı.

Haber şöyle sona erdi: “Kilis’in 100 binden az olan nüfusu, mülteci akını ile 130 binlere çıktı. Suriyeliler burada genel anlamda kabul görse de, özellikle ekonomik sebeplerle onlara karşı bir öfke de var. Boş berber dükkanının sahibi Ercan Emir, ‘Türkiye mültecilere milyarlarca para harcadı. Hükümet bu paryı Türklere verseydi şu an ülkede fakir insan kalmamıştı’ diyor.”

Telegraph NATO’yu uyardı: Türkiye ile tansiyonu düşürün; Putin’i sevindirmeyin

Guardian: Afrin harekatının sonuçlarını kimse kestiremiyor

NYT: ABD, Türkiye’yi daha fazla kendisinden uzaklaştırmamanın yolunu arıyor

Financial Times: Afrin harekatı kısa süreli ve sınırlı olabilir

Ortadoğu uzmanı gazeteci: Rojava’nın geleceği artık pamuk ipliğine bağlı

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Times’ta başyazı: Erdoğan tekrar düşünsün, ABD ile Türkiye karşı karşıya gelecek


Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...