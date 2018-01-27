New York Times: Erdoğan’ın bu harekatı ne kadar ileriye götürüceği bilinmiyor

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı yorumlayan New York Times gazetesi, “Erdoğan’ın bu harekatı ne kadar ileriye götürüceği şimdilik bilinmiyor” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin harekatından sonra hedefin Menbiç olacağını yinelerken operasyonların Suriye-Irak sınırına kadar genişleyebileceğini söylemişti.

Reklam

BBC Türkçe’nin çevirisine göre, Carlotta Gall’ın Kilis’ten kaleme aldığı haber şöyle başladı: “Çay bahçesinde toplanmış olan esnaf, roket saldırılarından rahatsız olmuş olsa da, Türkiye’nin Suriye’deki Kürt militanlara başlattığı operasyona büyük destek veriyor.”

Erdoğan’ın ‘belki de bu yıl içinde’ yeni bir seçim beklediğini öne süren haber şöyle devam etti: “Erdoğan Kürtlere yönelik saldırının Türk milliyetçiliğini ve kendi muhafazakar kitlesini ateşleyeceğine güveniyor. Erdoğan benzer taktikleri daha önce de kullandı. Erdoğan’ın bu harekâtı ne kadar ileriye götürüceği şimdilik bilinmiyor. Derdini anlatmak için sınırlı bir operasyon mu yapacak yoksa ABD’nin inşa ettiği Kürt güçlerin kökünü kazıyacak bir operasyon mu olacak bilinmiyor.”

Gall, Kilis’te konuştuğu esnafın, operasyonun ardından Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini umut ettiklerini yazdı.

Haber şöyle sona erdi: “Kilis’in 100 binden az olan nüfusu, mülteci akını ile 130 binlere çıktı. Suriyeliler burada genel anlamda kabul görse de, özellikle ekonomik sebeplerle onlara karşı bir öfke de var. Boş berber dükkanının sahibi Ercan Emir, ‘Türkiye mültecilere milyarlarca para harcadı. Hükümet bu paryı Türklere verseydi şu an ülkede fakir insan kalmamıştı’ diyor.”