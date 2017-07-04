NYT: ‘Adalet Yürüyüşü’ Erdoğan’ı durdurmayacak ama Türkleri birleştirecek

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ABD’nin köklü gazetelerinden New York Times, başyazısına CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü taşıdı.

MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’la suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıla mahkum edilip apar topar tutuklanmış, hemen ardından Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a adalet talebiyle yürüyüşe çıkmıştı.

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Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, uluslarası basında da geniş yankı buluyor. New York Times ise, başyazısında yer verdiği ‘Adalet Yürüyüşü’nün yurttaşları demokrasi mücadelesinde birleştireceğini savundu.

‘Erdoğan’ın amacı muhafazakâr tabanı mobilize etmek’

Gazetenin başyazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çoğu solcu, Kürt ve liberallerden oluşan on binlerce kişiye baskı yaptığı belirtilirken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçtiği otoriter rotanın sorunu şu: Muhalefeti baskı altına almaya çalışmaya bir kez başlarsanız, duramazsınız” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan’ın yürüyüşe katılanları adalet kavramını suistimal etmekle ve hainlerin sözcülüğünü yapmakla suçladığı aktarılan yazıda, “Yürüyüşün Pazar günü İstanbul’a ulaşması ekleniyor. Erdoğan’ın yanıtının ne olacağı bilinmiyor; şu ana dek yürüyüşçüleri engellemeye çalışmadı” dendi.

New York Times, muhalefeti doğrudan ya da dolaylı olarak darbecilerle ağız birliği yapmakla suçlayarak şeytanlaştırmanın Erdoğan’ın yöntemi olduğunu, bunun eleştirileri sindirme ve muhafazakâr tabanı mobilize etmeyi amaçladığını yazdı.

‘Süregelen tasfiyeye karşı ilk kitlesel başkaldırı’

Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşü ‘süregelen tasfiyeye karşı ilk kitlesel başkaldırı’ niteleyen gazete, Erdoğan’ın hamleleri içinse “Gelgelelim, bütün bunlar muhafazakâr Erdoğan’ı Türkiye’nin demokrasisini yıpratan biri olarak gören kentli, liberal, laik Türklerin harekete geçmesine hizmet etti” ifadelerini kullandı.

‘Adalet Yürüyüşü’nün yalnızca bir partiyle değil, adalet için geniş bir koalisyonun oluşturulmasıyla ilgili olduğunu belirten New York Times, başyazıyı şu sözlerle bitirdi: “Yürüyüşçüler İstanbul girişinde binlerce kişinin daha kendilerine katılmasını bekliyor. Yürüyüş, muhtemelen Erdoğan’ı durdurmayacak ama demokrasilerini kurtarmaya çalışan Türkleri açık biçimde, her zamankinden daha çok birleştirecek.”