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Yaramazlara biraz batar!

NYT: ABD, Türkiye’yi daha fazla kendisinden uzaklaştırmamanın yolunu arıyor

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Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı yorumlayan New York Times gazetesi, ABD ve Türkiye için “Beyaz Saray Kürt savaşçılarla ilişkilerini korurken, Türkleri de daha fazla kendisinden uzaklaştırmamanın yolunu arıyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin çevirisine göre, gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Her zamanki gibi birbirimize çok yakınız” dediğini hatırlattı.

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Haber şöyle devam etti: “Türkiye’nin, ABD’nin itirazlarına rağmen ama göründüğü kadarıyla Rusya’nın rızasıyla giriştiği saldırı, iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerde tehlikeli yeni bir döneme işaret ediyor ve iki ülkenin çıkarlarını savaş alanında doğrudan doğruya karşı karşıya getiriyor. Bu Suriye’de tamamen İslamcı militanları yok etmeye odaklanan ABD’nin oradaki elinin ne kadar zayıfladığını sergiliyor.”

Operasyonun başında Beyaz Saray’ın Türkiye’yi ‘IŞİD’le mücadeleden sapmamaya’ çağırdığını hatırlatan gazete, “Ama Türkiye’yi eleştirmekten kaçındı ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristler olarak gördüğü Kürtler konusundaki güvenlik kaygılarını anladığını kaydetti. ABD’nin Kürtleri IŞİD’la savaşta cephede ortak olarak kullanması IŞİD tehdidi sürdüğü müddetçe anlaşılabilir bir şeydi. Fakat şimdi IŞİD geri çekilirken ve Beyaz Saray Kürt savaşçılarla ilişkilerini korurken, Türkleri de daha fazla kendisinden uzaklaştırmamanın yolunu arıyor. Trump yönetiminin bulduğu çözüm Kürtlere Suriye’nin kuzeybatısında IŞİD’in yeniden canlanma ihtimaline karşı sınır güvenliğini sağlayacak bir güç kurması konusunda destek olmaktı. Fakat bu Türkleri kızdırmaktan başka bir işe yaramadı. Bunu topraklarına karşı bir ayaklanmaya üs oluşturulması olarak gördüler” diye yazdı.

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