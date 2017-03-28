New York parmaklıklarla kaplanıyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikaları sanatçılarca da eleştiriliyor. Çinli Ai Weiwei yeni sergisinde New York’u parmaklıklarla kaplayarak Trump’ın Meksika sınırına duvar örme planını protesto edecek.

Sıradışı işleriyle tanınan Weiwei, ‘İyi parmaklıklar iyi komşular demek’ adını taşıyan projede, New York şehrine 100’den fazla parmaklık ve değişik ebatta enstalasyonlar yerleştirecek.

12 Ekim’de açılacak sergi ‘Public Art Fund’ isimli organizasyonun 40’ncı yılını kutlamak amacıyla düzenleniyor. Sergide yer alacak eserler New York’un başta, Manhattan, Queens ve Brooklyn olmak üzere pek çok semtinde konumlandırılacak.

Aynı zamanda bir aktivist olan Ai Weiwei, sergiye ilişkin New York Times’ yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Berlin Duvarı yıkıldığında sınırlarında duvarlar ve parmaklıklar olan ülke sayısı 11 idi. 2016 itibarıyla bu sayı 70’e ulaşmış durumda. Milliyetçiliğin yükselişe geçtiği, daha çok sınırın kapandığı, göçmen, mülteci ve savaş kurbanlarının, küreselleşmenin yarattığı hasarlardan etiklenenlerin dışlandığı bir dönemi yaşıyoruz.”

Çinli sanatçı geçen yıl Yunanistan-Makedonya sınırında yer alan bir mülteci kampında bir film çektiğini, filmi 2017 içerisinde sergilemeyi planladığını açıklamıştı.