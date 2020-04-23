New York eyaletinde gerçek vaka sayısı 2.6 milyon olabilir

New York Valisi Andrew Cuomo eyalet çapındaki antikor testi sonuçlarını açıkladı: Gerçek vaka sayısı 2.6 milyon ‘corona’ olabilir.

‘Corona’nın vurduğu New York’tan bir görüntü. (Fotoğraf: Reuters)

Test yapılan 3 bin kişi eyalette yaşayanlar arasından rastgele seçildi.

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Eyalet çapında 3 bin kişiden yüzde 14’ünün sonucu pozitif çıktı.

New York şehrinde ise 1300 kişiden ise yüzde 21’nin sonucu pozitif. Şehirde ayrıca her beş kişiden birinde virüse karşı geliştirilen antikor tespit edildi.

Bu sonuçlar şehirde 1.7 milyon insanın, eyalet çapında 2.6 milyon insanın Covid-19 olduğunu gösteriyor.

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Bu veriler ayrıca ölüm oranının da bilinenden daha düşük olduğuna, yüzde 0.5’e karşılık geldiğine işaret ediyor.

Eyalette doğrulanmış olarak kayda geçen pozitif vaka sayısı 260 binin üzerinde. Şehirde 145 binin üzerinde vaka var.

Eyaletin toplam nüfusu 19 milyonun üzerinde, şehrin yaklaşık 8.4 milyon.

868 binin üzerinde vaka, 49 bin ölümle ABD dünyada en yüksek vaka ve ölü sayılarına sahip ülke. New York ülkenin virüsten en çok etkilenen eyaleti.