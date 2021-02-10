Nevzat Saygılıoğlu: Bir-iki ay içerisinde farklı gelişmelerin olması döviz limanında kalmak için yeterli neden

Döviz tevdiat hesapları niçin azalmıyor, beklenen düşüş neden yaşanmıyor?

Her şeyden önce doların yüksek olduğu 2020 yaz aylarında dolara girenler bu son gelişmede çıkamıyor. Çok ciddi zararı var. Eğer acil bir ihtiyacı da yoksa dolarda kalmayı ve döviz hesabını bozmamayı yeğliyor ya da tercih ediyor.

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Türk Lirası henüz güvenli bir para değil. Türk Lirası’na güvenmek için şartlar henüz oluşmamış.

Nitekim Türk Lirası faizleri de düşme eğilimine girmiş durumda. O zaman gerçek ve tüzel kişiler niçin dolardan çıkıp dövize girmesi gerektiğinin açıklamasını bulamıyor. Yine dolarda kalmayı sürdürüyor.

Unutulmaması gereken bir diğer husus da Türkiye’de çift para kullanma gerçeği. Yani pek çok temel malların, girdilerin ve hatta hizmetlerin değerleme ölçüsü olarak döviz cinsi fiyatları geçerli. Bu da döviz cinsi mevduat sahipleri için döviz pozisyonunda kalmayı gerektiren bir başka neden.

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Sonuç olarak;

Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde yeni ve farklı gelişmelerin olması döviz limanında kalmak için yeterli neden.

Nevzat Saygılıoğlu’nun yazısı