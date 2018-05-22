Nevşin Mengü: Yeni patron, Yeni Türkiye’nin Yeni CNNTÜRK’ünü kuruyor

İktidarın iddiası, yeni bir Türkiye kurmuş olmak. CNNTÜRK’te tüm ekranın değişmesi de işte tam buraya oturuyor. Yeni patron, Yeni Türkiye’nin Yeni CNNTÜRK’ünü kuruyor.

Yeni yöneticiler izleyicideki kanalın algısını tamamen değiştirmek istiyor, onun için ekrandaki tüm tanıdık yüzleri gönderiyor. Bir nevi fasad değişikliği diyebiliriz.

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Öte yandan yeni gelen çoğu ismin gençliği göz önünde bulundurulduğunda, yeni yöneticilerin, kanal içerisinde farklı fikir ya da itiraz tercih etmek istemediğini; daha ziyade dediklerini itirazsız, hevesle yapacak genç isimleri tercih ettiğini anlıyoruz.

Ekranda bol bol Erdoğan ve “human interest” de denen, insan hikâyesi haberleri ve üçüncü sayfa tarzı işler göreceğiz. Bu tip habercilik siyasetten kaçmak ama aynı zamanda daha faklı bir izleyici kitlesini çekebilmek için kullanılan bir yöntem.

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Nevşin Mengü’nün yazısı