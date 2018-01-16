Nevşin Mengü: Ya bir şey söylerlerse ve Reis aynı fikirde değilse…

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15 Temmuz ve sonrasındaki süreç Türkiye için her anlamda bir dönüm noktası. İktidara göre 15 Temmuz ile beraber yeni bir “istiklal” mücadelesi başladı. Ve bu yeni “mücadelede” en kısık halinde de olsa farklı bir sese yer yok.

Neyin yanlış neyin doğru olduğuna, neyin söylenip neyin söylenemeyeceğine tek bir kişi karar veriyor. O tek kişi herhangi bir konuda konuşmadıkça kimse fikir beyan etmek istemiyor. Etrafındakiler açığa düşmekten korkuyor. Ya bir şey söylerlerse ve Reis aynı fikirde değilse…

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Herkes susuyor, tek bir kişinin konuşması bekleniyor. Tek kişi konuştuktan sonra konuşanlar, ya tek kişinin söylediklerinin tamı tamına aynısını söylüyor ya da o tek kişiyi övüyor.

Türkiye şu anda aslında konuşmuyor, susuyor. Tek bir kişi konuşuyor, yanındakiler o tek kişiyi doğruluyor, her şeyin en doğrusunu en iyisini o biliyor. Bundan şüphe duymaya izin bile verilmiyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı